Депутаты Европарламента призвали остановить «Северный поток-2»

16:33 | 13.03.2019

Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить «Северный поток-2», передает РИА «Новости». В документе утверждается, что трубопровод усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, а также угрожает внутреннему европейскому рынку и не соответствует энергетической политике Евросоюза или его стратегическим интересам.