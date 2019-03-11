Совет Федерации отклонил закон о запрете хостелов в жилых помещениях

16:21 | 13.03.2019

Совет Федерации на заседании в среду отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов и отправил его на доработку согласительной комиссии. За принятие закона проголосовали два сенатора, 151 выступил против, четверо воздержались, передает «Интерфакс». Уточняется, основное возражение Совфеда вызвал короткий переходный период — только десять дней, а также отсутствие компенсации выпадающих доходов субъектов федерации, отмечает russian.rt.com.