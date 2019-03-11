Максим Галкин отшутился в ответ на обвинения в заказе убийства Филиппа Киркорова

16:10 | 13.03.2019

Телеведущий Максим Галкин назвал информацию о своей причастности к подготовке покушения на певца Филиппа Киркорова «весенним обострением». «Открыв сегодня с утра газеты, хотя классик советовал не читать с утра советских газет, я понял, что весна наконец-то наступила. Люди просыпаются, и их фантазии тоже. Весеннее обострение в полной силе», — сказал Галкин. Юморист также попросил представителей СМИ не беспокоить Киркорова. «Филипп очень расстроен, что так дешево [заказали убийство]», — добавил Галкин.



Как напоминает regnum.ru, в начале марта один из обвиняемых в подготовке теракта в 2017 году в Махачкале заявил, что вместе с сообщниками намеревался убить певца Филиппа Киркорова. По словам Хидирнеби Казуева, Галкин на почве ревности заказал расправу над артистом и пообещал за это 2 млн рублей. Боевик якобы получил аванс, однако потом отказался от преступления, опасаясь гибели большого числа людей.