Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 1200-е очко в НХЛ

12:12 | 13.03.2019

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1200-е очко в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Во вторник «Вашингтон» проиграл в гостях «Питтсбургу» - 3:5. Овечкин отличился в матче результативным пасом. В этом же матче его соотечественник, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал 1000-е очко за карьеру в лиге.



Для покорения этой отметки Овечкину понадобилось провести 1072 матча за «Вашингтон», за который он выступает с 2005 года. В них он забросил 653 шайбы и совершил 547 результативных пасов. За всю историю лиги 33-летний Овечкин стал 49 игроком, кому удалось достичь рубежа в 1200 баллов, передает Вести.ру.