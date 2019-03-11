Первые машины-беспилотники появятся на дорогах Москвы в конце апреля

12:05 | 13.03.2019

Первые автомобили, способные передвигаться без участия водителя, появятся на дорогах Москвы и Татарстана уже в конце апреля или в мае, об этом сообщил замглавы Минпромторга России Александр Морозов. По его словам, соответствующие даты тестирования машин продиктованы состоянием зимних дорог. «Компании, которые заявились – «Яндекс», МАДИ, КБ «Аврора» «Камаз», «Иннополис», Таганрогский университет», – приводит слова Морозова РИА Новости.



«Все смотрят за пионерами, не все хотят набивать шишки первыми. Всего около 150 автомобилей в этом году, мы ожидаем, выйдут на дороги, из них львиная доля, конечно, «Яндекса», — добавил Морозов.