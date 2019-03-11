Власти РФ хотят приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам

11:57 | 13.03.2019

Минздрав внес на рассмотрение правительства антитабачную концепцию. В частности, в России на электронные сигареты распространят почти все ограничения, которые будут приниматься в отношении обычных сигарет. Об этом рассказал РБК заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Речь идет о вейпах и системах нагревания табака типа Iqos и glo.



В целом антитабачная концепция на ближайшие 15 лет предусматривает повышение стоимости табачных изделий, меры поддержки предпринимателей, отказывающихся от их продажи, ужесточение требований к упаковке и составу сигарет, информирование населения о вреде табака, оказание помощи тем, кто желает бросить курить и многое другое.