Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом собирается ввести мораторий на смертную казнь в штате

11:45 | 13.03.2019

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом намерен объявить в штате мораторий на смертную казнь. Уже в среду он подпишет указ, согласно которому все приговоренные к высшей мере наказания получат отсрочку от приведения приговора в исполнение, передает rg.ru. При этом отмечается, что смертные приговоры в штате не приводятся в исполнение с 2006 года. Согласно информации New York Times, Калифорния содержит свыше 700 заключенных, ожидающих смертной казни.