Власти Японии заявили протест РФ в связи с учениями российской армии на Курилах

11:39 | 13.03.2019

Правительство Японии заявило России о своем неудовольствии в связи с учениями российской армии, начавшимися на островах в южной части Курильского архипелага. Речь идет об учениях на островах Итуруп и Кунашир, которые начались 12 марта, сообщает РИА "Новости". Как отмечается, заявление Японии было передано Москве по дипломатическим каналам.



В то же время в МИД Японии подчеркнули, что Токио считает "проблему северных островов и ее решение важными, поэтому правительство продолжит упорно вести переговоры с Россией".