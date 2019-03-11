Парламент Великобритании вновь отверг проект соглашения с Брюсселем о выходе из Евросоюза

11:32 | 13.03.2019

Британский парламент вновь отверг проект соглашения с Брюсселем о выходе из Евросоюза. Против ратификации обновленного договора премьер-министра Терезы Мэй о выходе из Евросоюза проголосовали 391 депутат, за — 242. Таким образом проект властей провалился с разницей в 149 голосов. Ранее депутаты уже голосовали по вопросу сделки Мэй по Brexit в январе — тогда правительство потерпело поражение с разницей в 230 голосов, сообщает РБК.



Напомним, официальная дата Brexit назначена на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. Эксперты говорят, что, скорее всего, Лондон и Брюссель будут договариваться о продлении сроков переговоров на несколько месяцев. Они также не ожидают скорой отставки правительства Терезы Мэй. Однако случившееся в Палате общин сильно ослабили позиции лидера консерваторов, отмечает «Эхо Москвы».