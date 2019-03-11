В Самарской области ликвидировали предполагаемого боевика

11:22 | 13.03.2019

В Самарской области ликвидирован боевик, планировавший теракт. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, спецоперация прошла в селе Екатериновка Безенчукского района.



Как передаёт РИА Новости, на месте проведения спецоперации найдены оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.