Михаил Саакашвили рассказал о намерении Петра Порошенко обменять Крым на членство в ЕС

11:18 | 13.03.2019

Нынешний президент Украины Петр Порошенко в 2014 году рассчитывал «обменять» отказ от украинского суверенитета над Крымом на вступление Украины в Европейский союз и НАТО. Об этом бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает lenta.ru.



«Он [Порошенко] мне сказал: «Знаешь, Миша, ты же практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию — точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет, но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО»», — сказал Саакашвили.