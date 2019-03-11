Певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

11:08 | 13.03.2019

Певица Юлия Началова, которая ранее опровергла появившиеся в СМИ сообщения о своей госпитализации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РЕН ТВ. Как передает телеканал, врачи пытаются помочь певице, но пока безуспешно. Ее состояние оценивается, как тяжелое.



11 марта в прессу попала информация о том, что исполнительница в тяжелом состоянии находится в реанимации. Однако потом пресс-служба Началовой опровергла эту информацию.