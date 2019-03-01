Медведев пообещал проверить строительство на Байкале завода для экспорта воды в Китай

16:48 | 12.03.2019

Медведев поручит проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства на озере Байкал завода для экспорта воды в Китай. По его словам, «тема стала очень острой», передает «Ведомости».



«Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», — сказал Медведев.



Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода. По их мнению, работа предприятия нанесет экологический ущерб Байкалу.