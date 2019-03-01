Власти США обязали корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX

16:43 | 12.03.2019

Федеральное управление авиации США (FAA) намерено обязать корпорацию Boeing модернизировать лайнеры 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии, жертвами которой стали 157 человек. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.



Корпорация должна будет улучшить систему управления самолетами MCAS, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование, а также отредактировать руководства для обучения пилотов. В свою очередь, в Boeing заявили, что новое программное обеспечение установят на всех пассажирских 737 MAX в ближайшие недели, передает РИА "Новости".



Boeing 737 Max 8, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет. Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек, сообщает РБК.