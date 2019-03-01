В Москве простились с народным артистом СССР Владимиром Этушем

16:35 | 12.03.2019

В Москве в Театре имени Вахтангова простились с народным артистом СССР Владимиром Этушем. Почтить память актёра пришли сотни поклонников, а также его коллеги и друзья, в том числе Эммануил Виторган, Леонид Ярмольник, Клара Новикова, Александр Олешко, Сергей Маковецкий, Вера Васильева, Наталья Варлей, передает russian.rt.com. Этуша кремируют на Троекуровском кладбище. Захоронение состоится 13 марта на Новодевичьем кладбище.



Напомним, народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в возрасте 96 лет.