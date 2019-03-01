МИД России направил Украине ноту протеста в связи с прекращением договора о дружбе

16:31 | 12.03.2019

МИД России направил ноту протеста Украине в связи с прекращением по инициативе Киева действия Договора о дружбе. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина, в частности, нарушила статью 6 договора, в которой стороны берут на себя обязательство «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны», передает russian.rt.com.



Напомним, 10 декабря украинский президент Пётр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.