Названы регионы РФ с самым высоким уровнем смертности

16:26 | 12.03.2019

Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. В Новгородской области показатель смертности составил 16,5 человека, в Ивановской — 16, во Владимирской — 15,8.



Меньше всего людей умирает на Кавказе и Севере: в Ингушетии умирали три человека на тысячу населения, в Чечене 4,2, в Дагестане 4,8, а в Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8 человек. В среднем по России показатель смертности в 2018 году составил 12,4 человека на тысячу жителей. Точно таким же он был в 2017 году, передает gazeta.ru.