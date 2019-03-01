США отзовут из Венесуэлы всех оставшихся дипломатов

16:18 | 12.03.2019

Вашингтон на этой неделе отзовет всех своих дипломатов из Каракаса, заявил госсекретарь Майк Помпео. «США выведут все оставшиеся кадры из американского консульства в Венесуэле. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также связано с тем, что присутствие дипломатического персонала в посольстве ограничивает политику США», - сообщил Помпео в своем твиттере.