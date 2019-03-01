Путин предложил дать СКР новые полномочия

16:07 | 12.03.2019

Путин внёс в Государственную думу законопроект, предлагающий наделить СК России полномочиями по организации судебной экспертизы. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе данных, передает russian.rt.com.



Как говорится в пояснительной записке, законопроект «направлен на совершенствование правового регулирования организации и производства судебной экспертизы Следственным комитетом Российской Федерации (СК РФ)». Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.