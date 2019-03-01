Россия и мир
15:58 | 12.03.2019
Песков прокомментировал слова спикера парламента Чечни Даудова о кровной мести
Песков заявил, что ему не известно о подобном заявлении, поэтому он не возьмется его комментировать. «В правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве», — сказал представитель Кремля.
Как отмечает lenta.ru, поводом для реакции Москвы стало видеобращение Даудова к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову. Последний публиковал на YouTube видеозапись, где он назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. «Официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть», — приводит «Русская служба Би-би-си» слова Даудова. «Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — уточнил он. Абдурахманов рассказал изданию, что считает угрозы реальными.
© «Вечерние Ведомости»
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