Песков прокомментировал слова спикера парламента Чечни Даудова о кровной мести

15:58 | 12.03.2019

Понятие «кровная месть» не укладывается в российское правовое поле, заявил пресс-секретарь Путина Песков журналистам во вторник, отвечая на просьбу прокомментировать заявление спикера парламента Чечни Даудова.



Песков заявил, что ему не известно о подобном заявлении, поэтому он не возьмется его комментировать. «В правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве», — сказал представитель Кремля.



Как отмечает lenta.ru, поводом для реакции Москвы стало видеобращение Даудова к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову. Последний публиковал на YouTube видеозапись, где он назвал первого президента Чечни Ахмата Кадырова предателем чеченского народа. «Официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть», — приводит «Русская служба Би-би-си» слова Даудова. «Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим», — уточнил он. Абдурахманов рассказал изданию, что считает угрозы реальными.