Россия и мир
12:01 | 12.03.2019
Главным тренером мадридского «Реала» вновь стал Зинедин Зидан
Зидан уже тренировал королевский клуб – с 2016 по 2018 год. За три сезона он выиграл с Реалом три Лиги чемпионов, один Чемпионат Испании, по два клубных Чемпионата мира и суперкубка УЕФА, напоминает «Эхо Москвы».
© «Вечерние Ведомости»
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