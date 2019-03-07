Главным тренером мадридского «Реала» вновь стал Зинедин Зидан

12:01 | 12.03.2019

Мадридский футбольный клуб «Реал» официально объявил о возвращении тренера Зинедина Зидана. Зидан подписал новый контракт с клубом до июня 2022 года, говорится в сообщении на сайте команды. Французский тренер сменил аргентинского специалиста Сантьяго Солари, который был отправлен в отставку. Это уже вторая смена тренера клуба за сезон-2018/2019: в октябре клуб уволил Хулена Лопетеги и назначил Солари.



Зидан уже тренировал королевский клуб – с 2016 по 2018 год. За три сезона он выиграл с Реалом три Лиги чемпионов, один Чемпионат Испании, по два клубных Чемпионата мира и суперкубка УЕФА, напоминает «Эхо Москвы».