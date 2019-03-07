В результате столкновения судов у восточного побережья Китая пропали 12 человек

11:58 | 12.03.2019

После столкновения двух судов у побережья китайской провинции Чжэцзян пропали 12 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей уезда Дайшань городского округа Чжоушань.



По имеющимся данным, рыболовецкое судно, которое возвращалось в порт, столкнулось с другим судном. В результате в воде оказались 14 моряков. Двух удалось спасти. Судьба остальных неизвестна.