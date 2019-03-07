Посол России в Вашингтоне назвал условие применения ядерного оружия Москвой

11:55 | 12.03.2019

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов. По его словам, Россия может применить ядерное оружие лишь в случае угрозы существованию страны, передает gazeta.ru.



При этом российский посол добавил, что Соединённые Штаты не являются соперником России. «Мы рассматриваем США в качестве партнёра, а уже вам решать, кем мы являемся для вас», — подчеркнул дипломат.