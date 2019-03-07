Исландия названа страной с самым чистым воздухом в мире

11:50 | 12.03.2019

Greenpeace и компания-разработчик компьютерного обеспечения AirVisual опубликовали совместный рейтинг, в котором названы страны с самым грязным и чистым воздухом.



Исландия стала страной с самым чистым воздухом в мире. На втором месте Финляндия. Также в пятерку лучших вошли Эстония, Швеция и Англия. Самый грязный воздух, как выяснилось, - в Бангладеш, Пакистане и Индии.



В России качество воздуха оценили как хорошее: страна оказалась во второй десятке государств с самым чистым воздухом, отмечает РИА «Новости».