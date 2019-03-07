Сотрудники полиции и Росгвардии пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве

11:43 | 12.03.2019

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд Сити», расположенном на Калужском шоссе. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Внутрь никого не пропускают.



Днём ранее полиция провела плановые профилактические рейды на двух других торговых объектах столицы - оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва».



Как сообщает «Эхо Москвы», по одной из версий, причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами. По другой – рейды связаны с недавней массовой дракой приезжих в столице. На рынках также могли искать незаконные криптовалютные фирмы.