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Россия и мир


 

11:43 | 12.03.2019

Сотрудники полиции и Росгвардии пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на крупном продовольственном рынке «Фуд Сити», расположенном на Калужском шоссе. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Внутрь никого не пропускают.

Днём ранее полиция провела плановые профилактические рейды на двух других торговых объектах столицы - оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва».

Как сообщает «Эхо Москвы», по одной из версий, причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами. По другой – рейды связаны с недавней массовой дракой приезжих в столице. На рынках также могли искать незаконные криптовалютные фирмы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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