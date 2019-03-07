Глава «Нафтогаза» заявил, что ФРГ оставляет Украину без транзита газа

11:39 | 12.03.2019

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Берлина, Москвы и «части украинского политикума». Об этом на Facebook написал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.



По его словам, в настоящее время «нет уверенности» в сохранении транзита газа через Украину. Он также добавил, что компания прилагает «максимум» усилий для сохранения транзита, передает РИА «Новости».



Напомним, контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года.