Шведские эксперты назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»

11:31 | 12.03.2019

Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Об этом сообщается на сайте института. Эксперт считает, что интенсивное использование Москвой в течение последнего десятилетия недорогих и доступных решений, актуальных во времена холодной войны, объясняется именно неспособностью «идти в ногу с развитием военных технологий Запада».



«Вероятнее всего, Россия будет продолжать следовать тем же путем, но вовсе не такими же темпами, как в последние десять лет. Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — отмечает Кьеллен, передает lenta.ru.