Китай и Индонезия приостановили полеты Boeing 737 Max 8

11:26 | 12.03.2019

В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, передает «Ведомости».



Утром в воскресенье самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая трех россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев, 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, напоминает РИА «Новости».