Россия и мир
11:20 | 12.03.2019
Пётр Порошенко снова преждевременно покинул собственный предвыборный митинг
Как напоминает iz.ru, несколько десятков представителей партии «Национальный корпус» попытались сорвать предвыборный митинг Порошенко. Во время выступления главы государства они начали выкрикивать слова «позор» и «пошел вон». Кроме того, радикалы принесли плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. В ответ президент страны обозвал митингующих негодяями, а затем покинул мероприятие.
Как напоминает russian.rt.com, 9 марта представителям партии «Национальный корпус» удалось сорвать выступление президента Украины в Черкассах.
© «Вечерние Ведомости»
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