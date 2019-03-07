Пётр Порошенко снова преждевременно покинул собственный предвыборный митинг

11:20 | 12.03.2019

Президент Украины Пётр Порошенко опять спешно покинул собственный предвыборный митинг. На этот раз преждевременно покинуть площадку ему пришлось в Житомире, передает news.ru.



Как напоминает iz.ru, несколько десятков представителей партии «Национальный корпус» попытались сорвать предвыборный митинг Порошенко. Во время выступления главы государства они начали выкрикивать слова «позор» и «пошел вон». Кроме того, радикалы принесли плакаты с требованием расследовать коррупцию в оборонной сфере. В ответ президент страны обозвал митингующих негодяями, а затем покинул мероприятие.



Как напоминает russian.rt.com, 9 марта представителям партии «Национальный корпус» удалось сорвать выступление президента Украины в Черкассах.