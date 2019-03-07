Госсекретарь США обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы в обход санкций

11:13 | 12.03.2019

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил «Роснефть» и ее руководство в покупке нефти у Венесуэлы в обход американских санкций, передает РИА «Новости». «Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим», — заявил Помпео журналистам в Вашингтоне. О каких объемах нефти идет речь, глава Госдепа США не уточнил, сообщает РБК.