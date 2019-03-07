Дональд Трамп попросит у Конгресса США дополнительно $8,6 млрд на строительство стены

13:12 | 11.03.2019

Президент США Дональд Трамп намерен запросить у Конгресса новое финансирование на возведение стены на границе с Мексикой в размере $8,6 млрд. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год. Отмечается, что указанная сумма в шесть раз превышает согласованные с конгрессом траты на стену за последние два года, а также на шесть процентов больше тех денег, которые Трамп намеревался потратить после объявления режима ЧП.



Как отмечает агентство Reuters, контролирующие палату представителей конгресса демократы скорее всего не согласятся с требованиями Трампа.