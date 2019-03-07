Минобороны РФ отрицает удары по сирийскому Идлибу

13:08 | 11.03.2019

Информация об ударах российских Военно-космических сил (ВКС) по сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Минобороны России. «Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие «военные источники», о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Идлиб (Сирия), абсолютно не соответствует действительности», - сказали в Минобороны РФ.



Ранее ряд изданий со ссылкой на источники сообщили о точечных ударах российских ВКС по Идлибу. Уточнялось, что это стало ответом на действия вооруженных формирований, и о широкомасштабной операции в регионе речь не идет, передает iz.ru.