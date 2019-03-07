ГИБДД предложила оборудовать автобусы подушками безопасности

13:01 | 11.03.2019

Госавтоинспекция России предложила оборудовать автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий во время дорожно-транспортных происшествий.



«Подразумевается, что ремень безопасности — это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жёсткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», — сказал начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин. Он добавил, что все предложения ГИБДД были поддержаны в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, сообщает «Газета.ru».