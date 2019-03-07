В Венесуэле объявили выходной из-за отключения электричества

12:56 | 11.03.2019

Правительство Венесуэлы отменило рабочий день и школьные занятия в понедельник, 11 марта, из-за отключения электричества. Об этом министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в своем аккаунте в Twitter. Отметим, что правительство Мадуро в пятницу, 8 марта, уже отменяло рабочий день из-за масштабного отключения электроэнергии.



Ранее Мадуро заявил, что «враги атаковали» систему электроснабжения республики с помощью высокотехнологичного оружия, которым располагает только правительство США.