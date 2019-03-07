Эксперты назвали крупнейших в мире экспортеров оружия

12:21 | 11.03.2019

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) назвал основных экспортеров в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год. Доклад опубликован на сайте института.



Согласно документу, основными экспортерами оказались США, Россия, Китай, Франция и Германия. На них приходится 75 процентов общемирового экспорта, причем на долю первых двух стран — 57 процентов.



Также согласно данным доклада, в 2014—2018 годах экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с 2009—2013 годами. При этом за указанный период экспорт оружия из России снизился по сравнению с 2009—2013 годами на 17%. По мнению авторов доклада, причиной этому стало сокращение импорта вооружений Индией и Венесуэлой, передает russian.rt.com.