Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей

12:12 | 11.03.2019

Платежная система Visa собирается повысить максимальную сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, пишет РБК со ссылкой на письмо в адрес банков. Отмечается, что компания упростит процедуру оплаты на сумму до трех тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма, не требующая ввода ПИН-кода, составляет одну тысячу рублей.



Требования платежной системы затронут все банки – участники системы Visa. Некоторые из них уже получили письмо с новыми правилами.