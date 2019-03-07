Депутат Верховной рады Украины назвал вероятные места для побега Порошенко

12:04 | 11.03.2019

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию. Об этом на своем YouTube-канале заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко.



«Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко», — сказал Лещенко. Бывший член «Блока Петра Порошенко» отметил, что у президента есть недвижимость в Испании и «бизнес-партнер» в Молдавии. Именно туда, считает он, Порошенко и может сбежать, передает gazeta.ru.



Напомним, президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.