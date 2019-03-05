Британские власти ужесточат правила выдачи «золотых виз»

11:27 | 7.03.2019

Соединенное Королевство с апреля ужесточит правила выдачи визы инвестора. Данное решение было принято в рамках борьбы с отмыванием денег на своей территории. Теперь для получения «золотой визы», позволяющей в перспективе получить паспорт Великобритании, необходимо инвестировать в британский бизнес, а не только в ценные бумаги, передает iz.ru.



Как пишет Financial Times, планируемое ужесточение правил будет «гораздо более скромным», чем предполагалось изначально. Например, в британском МВД отказались от идеи создания специального ведомства, которое занялось бы проверкой более 3 тысяч владельцев «золотых виз», полученных до апреля 2015 года, пока требования к соискателям были значительно проще, чем теперь.