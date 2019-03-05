США отозвали визы у 77 связанных с Мадуро граждан Венесуэлы

11:19 | 7.03.2019

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заявил в среду, что США вводит визовые ограничения в отношении 77 венесуэльцев. Среди попавших под санкции - чиновники правительства Мадуро и члены их семей, передает rg.ru. Новые отмены виз добавятся к списку из 49 венесуэльцев, чьи документы США аннулировали ранее в марте. Тогда сообщалось, что ограничения наложили на лиц, «ответственных за подрыв демократии в Венесуэле». «Мы будем продолжать привлекать членов правительства Николаса Мадуро к ответственности до тех пор, пока в стране не будет восстановлена свобода и демократия», - добавил Майк Пенс.