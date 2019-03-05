В итальянском парке Чинкве-Терре решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев

11:13 | 7.03.2019

В национальном итальянском парке Чинкве-Терре (регион Лигургия) решили штрафовать туристов за ношение шлепанцев. Об этом пишет The Local. Как пояснил глава парка Патрицио Скарпеллини, туристы думают, что приезжают на море, однако фактически они ходят по горным тропам. В связи с этим путешественники в неподходящей обуви часто получают травмы, их приходится эвакуировать с помощью вертолета. Предполагается, что размер штрафа будет зависеть от масштаба работ по спасению туриста, вызванных несоблюдением запрета. Правило официально вступит в силу в апреле 2019 года.