ЦБ РФ отозвал лицензию у Роскомснаббанка

11:08 | 7.03.2019

Центральный Банк России отозвал лицензию у кредитной организации Роскомснаббанк, соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ. «Приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации «Роскомснаббанк», — указывается в документе. Роскомснаббанк был основан в 1991 году как КБ «Башкомснаббанк», в 2018 году получил нынешнее название. По рентабельности, согласно данным «РИА Новости», он занимал 42-е место в российской банковской системе.