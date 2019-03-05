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Россия и мир


 

11:04 | 7.03.2019

Медведев порекомендовал американскому дипломату учить азы международного права

Премьер-министр Медведев, находящийся с визитом в Люксембурге, отреагировал на заявление американского посольства в этой стране, которое было приурочено к визиту главы российского правительства. Премьер назвал заявление «неким окриком из американского посольства» и посоветовал его составителю учить азы международного права, передает РБК.

Ранее посольство США в Люксембурге, куда российский премьер прибыл с визитом, призвало власти этой страны занять жесткую позицию по крымскому вопросу. По мнению американской дипмиссии, «сейчас для Люксембурга идеальное время и место, чтобы решительно призвать Россию изменить свою политику и уйти из Крыма», сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


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