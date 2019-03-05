Китайская компания Huawei подала в суд на американское правительство

10:54 | 7.03.2019

Huawei подала в суд на власти США. В китайской компании решили оспорить прошлогоднее решение, ограничивающее ее деятельность в Соединенных Штатах, передает РБК. Отмечается, что иск связан с решением Вашингтона запретить федеральным органам власти сотрудничать с частными предприятиями, использующими оборудование этой китайской компании.



Ранее США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира, сообщает РИА «Новости».