Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США RC-135 над Балтикой

10:46 | 7.03.2019

Российский истребитель Су-27 перехватил разведывательный самолет ВВС США RC-135 в небе над Балтикой. В ведомстве рассказали, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали самолет, который приближается к границам страны. «Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в Миноброны.



RC-135 - серия самолетов для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, не имеющих вооружения, в составе ВВС и ВМФ США.