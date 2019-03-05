Названы самые пьющие регионы России

10:40 | 7.03.2019

Самыми пьющими регионами нашей страны по итогам 2018 года стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. В этих субъектах федерации потребление спиртного составило более 25 л на человека за год, в то время как в других на человека приходится 14,3 л, передает iz.ru. Издание указывает, что в 2017 году первая пятерка выглядела так же, однако первое место занимала Сахалинская область.



Как напоминает lenta.ru, за прошедший год потребление спиртного в стране выросло на 8,3 процента. Эксперты связывают это с тем, что государственная система учета спиртного ЕГАИС начала контролировать продажи алкоголя в сельской местности, тогда как раньше этот фактор не учитывался.