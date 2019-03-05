В МИД РФ подтвердили задержание двух мормонов из США в Новороссийске

10:20 | 7.03.2019

В департаменте информации и печати МИД России подтвердили РИА Новости информацию о задержании американских граждан в Новороссийске.



Как напоминает ТК «Дождь», в Новороссийске полиция задержала двух волонтеров Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов). Задержанные служили при миссии церкви в Ростове-на-Дону. Их задержали в доме собраний этой организации в Новороссийске и с тех пор они находятся под стражей. Американцев обвинили в нарушении правиа въезда и пребывания на территории России.