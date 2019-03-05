Волгоградский депутат стал оправдываться за сравнение малоимущих пенсионеров с «алкашами»

10:16 | 7.03.2019

Депутат Волгоградской облдумы от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения за высказывания о том, что маленькие пенсии получают «тунеядцы», сообщает пресс-служба партии. «Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило моё неточное высказывание по поводу пенсий», — заявил Набиев.



Ранее в среду Набиев на внеочередном заседании облдумы по вопросу о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что те, кто «работал нормально», получают пенсии 16–20 тыс., приведя в пример сотрудников предприятия, которое он возглавлял. При этом, по его словам, маленькую пенсию в 8 тыс. рублей получают алкоголики и тунеядцы, которые сами в этом и виноваты, передает iz.ru.