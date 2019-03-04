465 агентов иностранных спецслужб выявило ФСБ в 2018 году

16:53 | 6.03.2019

В 2018 году сотрудники органов контрразведки ФСБ России пресекли деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Об этом сегодня, 6 марта, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил Президент России Владимир Путин, сообщает официальный сайт главы государства kremlin.ru.



«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера», – отметил глава государства.



Обращаясь к присутствующим, он добавил, что одним из ключевых направлений является обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией.



«В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими правоохранительными органами возбуждено около семи тысяч дел», – рассказал Владимир Путин.