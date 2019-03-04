Власти РФ сформулировали правила прохода Севморпути иностранными кораблями

15:21 | 6.03.2019

Правительство сформулировало правила прохода иностранных военных кораблей через Северный морской путь (СМП), они включают требование брать на борт российских лоцманов, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания. Отмечается, что такая необходимость возникла из-за «активизации в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств». Цель нововведения — сохранение контроля над экологией и торговым судоходством.