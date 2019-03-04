Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году

15:15 | 6.03.2019

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом сообщается на сайте принадлежащего ему агентства. При этом экс-мэр Нью-Йорка верит, что ему самому удалось бы одержать победу над Трампом, но осознает, «как трудно выиграть выдвижение от демократов при таком большом количестве претендентов».



Летом 2018 года СМИ сообщали, что Блумберг может принять участие в выборах президента США в 2020 году.